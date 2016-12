Nyár elején egy szivárogtatott video mutatta be , hogy Jon “Észak Királya” Snow szerepet kap a Call of Duty: Infinite Warfare-ben. Ez meg is történt, a színész Salen Kotch admirálist alakította, októberben pedig azt tudtuk meg, hogy a többszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton is szerepet vállalt az űrlövöldében.

A szeptemberben kezdődött No Man’s Sky körüli reklámfelügyeleti vizsgálat decemberben lezárult, az ASA kijelentette, hogy a Hello Games promója nem volt félrevezető .

Megjelent a Call of Duty: Infinite Warfare, ami a sajtónak nagyon tetszett , de a játékosoknak kevésbé . Az se jött be a végfelhasználóknak, hogy az Activision megosztotta a Windows Store-os a Steames játékosokat, így akik az előbbi boltban vették meg az űrháborús programot, kénytelenek voltak üres lobbikban nézni a semmit. Így visszakapták a játék árát , és nagy valószínűséggel áttették a harcok színhelyét a Steamre.

December

Az év utolsó hónapjának második napján a hires filmrendező, Guillermo del Toro elküldte a francba a Konamit, szó szerint. A törölt Silent Hills játék körüli érzései manifesztálódtak, amiért mindenki oda volt meg vissza, de a Konami elkaszálta.

A Naughty Dog derült égből villámcsapásként jelentette be a 2013-as év legjobb játékának, a The Last of Us-nak a folytatását. Később kiderült, hogy a fejlesztő már szeptemberben elhelyezett a honlapján egy posztert, amire senki nem figyelt fel, de a bejelentés után új értelmet nyert a hónapokkal ezelőtti blogposzt. Az első játék rendezője nem tér vissza, de a csodálatos dallamokat komponáló zeneszerző, Gustavo Santaolalla igen.

A Nasdaq befektetői konferencián elhangzott, hogy évekig nem lesz Battlefield, lesz helyette Battlefront. Később az EA részéről meg let erősítve, hogy a Battlefront 2 kap egyjátékos kampányt.

Hosszú évek után megjelent a Team Ico harmadik játéka, a The Last Guardian. A Sony-t meglepte, hogy mennyi előrendelést adtak le az emberek a játékra, Ueda Fumito pedig nem okozott csalódást. A sajtó nagy része imádta az érzelmes, fantasztikus történettel rendelkező alkotást, ami nyomott hagyott mindenkiben, aki kipróbálta.

Nemcsak a mobilos Super Mario Run-ról, de a For Honorról is kiderült, hogy állandó netkapcsolatot igényel.

A hosszú ideje szenvedő Crytek bezárta több stúdióját, köztük a magyart is, egy alkalmazott pedig kártérítési per indítását fontolgatta.

A hónap utolsó napjai a Star Wars: Zsivány Egyesről szóltak. Mozikba került a film, a kritikusok jól fogadták, rengeteg utalást, kikacsintást tartalmazott az első önálló Csillagok Háborúja történet. A pénztáraknál is jól nyitott a film, de az Ébredő Erő sikerét nem múlta fölül. A Zsivány Egyes Leia Organa hercegnő, vagyis Carrie Fischer feltűnésével zárult. A színész-író december végén egy repülőn szívrohamot kapott, egy fedélzeten lévő orvos újraélesztette, az állapota stabilizálódótt, de a kórházban néhány nappal később elhunyt. A The Old Republic című MMO játékban birodalmiak és köztársaságiak is megemlékeztek a színészről, így tisztelegve a Star Wars univerzum egyik fontos tagja előtt.