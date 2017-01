Természetes dolog, hogy egy filmes évben nagy a szórás, azaz a totál középszertől a zseniálisig és bizony a borzalmasan nézhetetlen kategóriáig elég sok mozgókép készül. A „rossz film” összetett kategória tehát, mert lehet egy film hatalmas pénzügyi bukás, jóllehet, később esztétikai értelemben felértékelhetik. Ilyen volt a filmtörténeti jelentőségű A Mennyország kapuja 1980-ból, mely nemcsak Michael Cimino rendező pályáját törte ketté, de a United Artists stúdiót is bedöntötte az elhúzódó forgatásnak és a politikai-kulturális rendszerváltásnak köszönhetően (a nézők Amerika válságos helyzete után valami sokkal pozitívabbra vágytak, nem egy epikus vádiratra az amerikai Vadnyugat mítosza ellen). Ám 2012-ben Cannes-ban a filmet rehabilitálták a kritikusok, és a Zsigmond Vilmos által fényképezett történelmi filmet igen is csúcsteljesítménynek nevezik azóta, mely rosszkor volt rossz helyen. Talán egyszer ilyen lesz a Batman Superman ellen „végső vágásos ultimate rendezői változata” is (de, ha szimplán újraforgatnák a film második felét, az is megtenné).

S vannak azok az alkotások, melyek valamilyen sorozat darabjai, és azért tartják őket rossz filmnek, mert a széria korábbi, kedvelt tagjaihoz képest nem hozták az elvárt szintet. Ami jelentheti azt, hogy az adott mű önmagában közepes, sőt akár még jó filmnek is nevezhető. Ilyen az Indiana Jones-trilógia középső és negyedik darabja, melyek bizonyos tekintetben merészen elrugaszkodtak az Indy-sémától.

2016-ból ilyen a Star Trek: Mindenen túl, a Legendás állatok és megfigyelésük, a Rogue One és az Assassin’s Creed is jelen állás szerint. Jóllehet, a Rogue One-t többen szeretik, mint az AC-t (sőt a Star Wars-sztori kasszarobbantó megasiker lett, míg az Assassin’s Creed csúfos bukás gazdasági szempontból is), azért a Star Wars-film is megosztotta a rajongókat, és sokan bűnrossz alkotásnak tartják még az előzménytrilógia darabjaihoz mérten is. Az Assassin’s Creednél pedig a játékok jelentik a zsinórmértéket, és a videojátékokat ismerő kritikusok ezekhez képest húzzák le az amúgy a Ubisoft által felügyelt alkotást (a széria rajongójaként magam sem nagyon értettem, miért nevezik pocsék játékadaptációnak – erről olvashattok is egy másik cikkben). A Legendás állatok… pedig természetesen sok Harry Potter-rajongót lombozott le, főleg a gyenge finálé és az erőltetett cameo miatt. Viszont mind a Rogue One, mind az Assassin’s Creed, mind pedig a Legendás állatok… önmagukban egyáltalán nem rossz filmek, sőt a Star Wars-sztori kifejezetten ütős, míg az AC-film hozza a kötelezőt, és néhány komolyabb bakin kívül amúgy teljesen élvezhető, a Harry Potter-előzménytörténet pedig bár elég széttartó, de van egy hangulata, ami miatt én laikusként is bírtam. A Star Trek meg egy korrekt Star Trek-epizód egy-két bugyuta cameoval, de összességében egyszeri szórakoztatásnak simán elmegy, ha ki tudjuk kapcsolni agyunkból a klasszikus Star Trek-mítoszt.

Nem láttam a Szellemirtók legújabb részét, de a kritikusok és nézők egybehangzó véleménye szerint ez kívánkozik kivételnek, mely nemcsak az amúgy annyira nem is magas minőségű, inkább kultstátuszú nyolcvanas évekbeli eredetihez képest lett rossz film, de önmagában is meglehetősen elbaltázott. És nem, valószínűleg nem azért, mert a nézők és a kritikusok „büdös hímsoviniszták”, ahogy azt a rendező Paul Feig jól odamondta a fanyalgóknak. Jóllehet, annál visszataszítóbb nincs is, mikor politikai korrektségből változtatják meg egy film folytatásában vagy remake-jében a hősök nemét vagy etnikai identitását – elég necces volt az idei A hét mesterlövész is ebből a szempontból.

De vannak olyan filmek, melyek vitán felül gagyik, sőt bizonyos esetekben, mint az Asylum-produkcióknál, direkt gyártanak silány minőségű darabokat. Egy Sharknado 4-gyel vagy az Egyiptom isteneivel, az Underworld: Vérözönnel, de még a Függetlenség napjának folytatásával szemben sincsenek nagy elvárásaink, mivel már előzeteseik is leszögezik, hogy egyáltalán nem szeretnének többnek látszani annál, amik: üres látványpornók. Legfeljebb annyi lehet a csalódás ezekkel kapcsolatban, hogy sokszor reménykedünk, legalább a „bűnös élvezet” szintet megütik, mint sok nyolcvanas évekbeli akciószemét (Tomboló Terror vagy Dead Heat), de csak szimplán gagyigyári terméket tolnak az arcunkba, melyeknek minden másodperce agyviszketést okoz.

De találkozhatunk olyan rossz vagy gyenge filmekkel is, melyeknél sokkal rosszabbat vártunk, mégis meglepően tűrhető minőséget kaptunk végeredményként. Ilyen 2016-ból a Ben-Hur, mely akár az Assassin’s Creed, kapott egy irtó ciki hip-hop előzetest, és már az is vészjósló volt, hogy William Wyler 1956-os remekművéhez képest a több száz oldalas regényt elmesélő Bekmambetov-eposz alig kétórás lesz. De mikor megtekintettem, bár közel sem tartottam jó filmnek, érdekes módon két máig emlékezetes jelenetet is felfedeztem benne (a gályarabság és a fogathajtós epizódok ütősek lettek).

Emellett vannak olyan alkotások, melyekre egy-egy jelenet vagy alkotó miatt akadunk ki, mondván, hogy ezek teljesen hazavágják az amúgy tűrhető filmet is. A Virsliparti érthető módon sokaknál csapta ki a biztosítékot legfőképp utolsó jelenetsorával, mikor az addig viszonylag jól működő szatírába betört egy öncélúan obszcén szexorgia, melyben a különféle ételek… Nem is folytatom. Én is meginogtam ennél az epizódnál, mivel az alpári vígjátékokat nagyon nem komálom.

A Virslipartin kívül ilyen obszcén komédia volt a Nagyfater elszabadul is, mely önmagában végső soron nem annyira izgatja az embert, hiszen ilyet minden évben kapunk Ben Stillertől vagy Adam Sandlertől. Azonban mikor az a Robert De Niro alázza magát ilyenekben, aki a legjobb Scorsese-filmekkel írta be magát a filmtörténetbe, akkor nincs kegyelem a Nagyfaternek sem.

Ez a lista nem azokról a „rossz filmek”-ről fog szólni, amik valóban nagyon rosszak, vagy csak a folytatásaikhoz képest lettek elbaltázottak. Erre a listára hangsúlyozottan olyan alkotásokat gyűjtöttem össze, melyektől előzeteseik, előzetes információk alapján elég sokat vártunk, de valamilyen szempontból nem váltották be a hozzájuk fűzött nagy reményeket, azaz irdatlan nagy csalódások lettek. Némelyiküknek még kifejezetten zseniális momentumai is vannak, csak éppen egy-egy fordulat után vagy rossz rendezői / írói döntés miatt meredek lejtmenetbe kezdtek, pedig akár még az év filmjei, 2016 legjobbjai is lehettek volna. Valószínűleg többségük ezért is kapott negatív kritikákat, és nem feltétlenül azért, mert a Sharknadóval vagy a Nagyfaterrel tartoznak egy kategóriába. Lássuk tehát az év csalódásait!