Az ember, társas lény lévén, keresi a kapcsolatokat, és bár a „legendák” mást mondanak, ez a geekekkel is így van. Sőt a játékokat fejlesztő arcokkal is! Ezért nem meglepő, hogy rengeteg játékban található meg egy-egy romantikus pillanat, vagy konkrétan szerelembe keveredhetünk bennük. Öt olyan játékról mesélnék, amikben a legszebben és legízlésesebben tálalták két ember romantikus kapcsolatát. Mivel nem pusztán a szex lesz a középpontban, kimarad a sok kaland Ríviai Geralt első monitorokon való feltűnéséből, vagy a San Andreas hírhedt Hot Coffee szekvenciája, amit ki is vágtak a játékból. Persze a moddereknek semmi sem akadály. Na de lássuk a résztvevőket:

Katherine egy földhözragadt, gyönyörű és céltudatos figura, akin már az első találkozás során látszik, hogy sokkal komolyabbak a szándékai, mint kissé kajla főhősünknek. A csábító Catherine viszont kiszámíthatatlan, vad, bájos, de benne is van valami különleges, ami Vince-t magához vonzza. Bármelyiküket is választja az ember, mindkét nővel meglesz a maga nagy pillanata, a szó negatív illetve pozitív értelmében is. Mindkét hölggyel el lehet érni két-két jó befejezést a játékban és persze egy-egy rosszat is. Akinek már volt párkapcsolata, vagy jelenleg is abban él, nagyon sok ismerős élethelyzetet és érzést fog felismerni. Ezen a játék misztikus és groteszk mivolta sem ront. Érdemes a párunkat is odaültetni a játék elé, hogy hogyan reagál bizonyos helyzetekre.

A DLC-ben pedig még tovább mentek a fejlesztők. Az első borozgatós rész a luxuslakásban is egy jó jelenet, viszont amikor Shepard és Miranda kiruccannak a kaszinóba, az számomra a játék egyik csúcspontja. Miranda kilép a komfortzónájából, hogy legalább megpróbáljon átlagember lenni, Shepard pedig segít neki ebben, ahogy csak tud. A jelenet a románc nélkül is működik, de azzal éri el igazán az átütő erejét. Ez egy meglehetősen rövid, de annál emlékezetesebb része a játéknak. Na meg az sem elhanyagolható tény, hogy Miranda egy csodaszép vörös estélyit visel a jelenetben...

Az elmúlt évek egyik legjobb játéka volt a Dontnod portékája, ha pedig az epizodikus kalandjátékok műfaját nézzük, ott bizony ő lesz a dobogós. Igen, a Life is Strange . Mert valami hihetetlen érzékkel ragadta meg a mindennapi pillanatokat, keverte azokat drámával, misztikummal, és fantasztikus karaktereket mutatott be. A játék két főszereplője Max, Chloe, és az ő kapcsolatuknak kibontása pedig parádés. Elképesztően ügyesen vezetik végig, hogy a két lány eleinte mennyire távolságtartó egymással, lévén évek óta nem is beszéltek. Aztán szépen lassan felengednek, újra barátok lesznek és később sokkal többek is.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Első helyezett Ríviai Geralt búcsúja. Az első részben eléggé szexista módon bánt a játék a hölgyekkel (kártya trófeák ugye), a második valamelyest javított ezen, de a harmadik résszel ért révbe a széria. Persze itt is vannak egyéjszakás kalandok, de már ezeket is sokkal érettebben és értelmesebben oldotta meg a CD Project RED. A játék igazi párkapcsolati része pedig hibátlan. Drága witcherünk a harmadik kalandja (The Witcher 3: Wild Hunt) során bizony válaszút elé kerül. Yennefer, a nagy szerelme, aki mindig titkol valamit. Nehezen lehet vele kijönni, makacs. Akivel mindig is se veled, se nélküled kapcsolata volt és lehet, hogy csak egy mágia köti őket össze és nem is valódi vonzalom. Mégis valahogy mindig egymásra találnak és imádják egymást. Triss is egy talpra esett, de jóval kedvesebb varázslónő, egyébként Yennefer legjobb barátnője. Hirig viszont van köztük, hiszen amikor Yen és Geralt között egy csúnyább szakítás volt, Triss kihasználta a helyzetet és elszerette Geraltot. Szóval kivel is tudná a szörnyvadász elképzelni a jövőjét?

Ezt a döntést nekünk kell meghozni. Bármelyik varázslónő mellett tesszük is le voksunkat, mindkettő esetben lesz meghitt és drámai jelenet is. Nagyon ízlésesen és komolyan mutatja be ezeket a részeket a fejlesztőcsapat. Érett hozzáállással, nem tiniként kezeli a játékosokat. És igen a szex jelenetek is ehhez igazodnak. Egyébként, ha akartok egy jót röhögni, akkor döntsetek úgy, hogy mindkettőjüket akarjátok! Nem semmi dolog fog történni…

Személy szerint én Yennefert preferáltam, nekem Triss mindig egy kissé fura volt. Nem tudnám megmondani miért. A regényeket olvasva viszont számomra egyértelmű volt, hogy Geraltnak Yennefer mellett a helye. Hiába, hogy sokszor megbántják egymást, nem értenek egyet, e két karakter között a könyvekben és a játékban is izzik a levegő! Míg Trissnél ezt sohasem éreztem. Persze van szikra ott is, de úgy aránylanak egymáshoz, mint tornádó a szellőhöz. Sokkal életszerűbb Yen és Geralt viszonya. Csak remélni tudom, hogy tanulni fog a lengyelektől a konkurencia és hasonlóan oldják meg a románcokat a jövő játékaiban. Vagy még jobban!