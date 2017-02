Új trailert kapott a Rupert Sanders (Hófehér és a vadász) rendezte Ghost in the Shell, avagy a Páncélba zárt szellem. A Scarlett Johansson főszereplésével készült film látványára már az első trailer után sem panaszkodhatunk, nagyszerűen mutat a cyberpunk világ – de hát ez a minimum, amit elvárhatunk a modern filmtrükköktől.

A második kedvcsináló végre a történetre is ráment, aminek középpontjában természetesen a lét kérdése áll, amelyen majd az emberből kiborggá lett Őrnagy lamentálhat két látványos akció között, amiből eleget láthatunk a trailerben. Hogy mennyire lesz filozófiával átitatva a Ghost in the Shell élőszereplős változata, az jó kérdés, de az eddigiek alapján én személy szerint bizakodó vagyok.