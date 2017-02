A SEGA negyedszer hirdet Make Love Not War kampányt

Ingyen játékokat és DLC-ket nyerhetsz

A részvételhez csupán regisztrálnod kell az esemény honlapján

Február 16-19. Között a SEGA négy stratégiai játéka, a Dawn of War 2, a Company of Heroes 2, a Total War: Warhammer, és az Endless Legend mögött álló közösség csap össze a kiadó idén negyedszer visszatérő Make Love Not War kampányában, amellyel kiemelkedő stratégiai játékaikat, valamint azok fejlesztőit ünneplik.