Idén is megtartja a Sega a Make War Not Love eseményt

A csapatok DLC-ket és Sega Mega Drive klasszikusokat nyerhetnek

A Sega miként tavaly, úgy idén is inkább háborúzna Valentin nap alkalmából, és ebben a kiadó szárnyai alatt tevékenykedő Creative Assembly, Relic Entertainment, és Amplitude Studios fejlesztői is közreműködnek. A három stúdió négy játékának (Dawn of War 2, Company of Heroes 2, Total War: Warhammer, Endless Legend) közössége mérheti össze erejét különféle feladatokban, melyeknek során pontokat gyűjthetnek és a végső győztes különleges tartalommal gazdagszik majd.