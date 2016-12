A Bloodborne producerre, Teruyuki Toriyama megemlítette, hogy a csapata jelenleg is „ambiciózus címeken” dolgozik, miközben egyúttal új játékok koncepciójának kiötlésével is foglalkoznak. Nem valószínű, hogy a Bloodborne folytatásán is munkálkodnának épp, de soha nem lehet tudni. 2017 remélhetőleg egy remek év lesz a Sony konzolját birtokló játékosoknak; én is kíváncsian várom, hogy mit hoz majd nem is oly távoli jövő.