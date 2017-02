Wolfenstein: The New Order

A Bethesda főnöke, Peter Hines a Kinda Funny Gamescastnek áradozott arról, hogy a Wolfenstein: The new Ordert és annak kiegészítőjét, a The Old Bloodot jegyző MachineGames keményen dolgozik egy játékon, amit neki már volt alkalma kipróbálni. Elmondása szerint „rohadtul ütős” és alig várja, hogy megmutathassák nekünk, mi is az valójában.

Nos, talán az új Wolfenstein játékról van szó, amit New Colossus címen emlegetnek. Persze hivatalosan még nem jelentették be a programot, de már két alkalommal is egyértelműen céloztak a létezésére. Először az E3 2016-on utaltak rá a Quake Champions bemutatója előtt – de ha rosszkor pislogtál, lemaradtál róla –, másodszor pedig a B.J. Blazkowiczot megszólaltató Brian Bloom célzott a Wolfenstein: New Colossusra.

Akár egy új Wolfensteinről, akár valami teljesen újról van szó, a nagy kérdés az, mikor hallhatunk róla először. A legvalószínűbb, hogy az E3 2017-en, hiszen a Bethesda hajlamos ott leleplezni a nagy játékait – a Preyről és a Quake Championsról is ott hallottunk először.