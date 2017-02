Játék készülne az Apokalipszis most című film alapján

A Kickstarteren nem jött össze a pénz

Saját felületen folytatják a gyűjtést a fejlesztők

Nagyjából három hete számoltunk be arról, hogy a Francis Ford Coppola rendezte Apocalypse Now (Apokalipszis most) című film alapján túlélő-szerepjátékot szeretnének összehozni. A gyűjtést a Kickstarteren kezdték, azonban nem igazán akart összejönni a kitűzött minimum 900.000 dollár, az eltelt idő alatt 173.599 dollárt sikerült összekalapozni, ami a kért összeg töredéke csupán és nem valószínű, hogy a még fennmaradó kilenc nap alatt összejött volna a hiányzó mennyiség.