A játékosok megszokhatták már, hogy a mainstream média néha kissé túlzásba viszi a videojátékok miatti parázást. Amit viszont az ausztrál 7 News Sidney nevű tévécsatorna leművelt a minap, az már a tapasztalt, hülyeségbe belefáradt gamereknél is kiveri a biztosítékot. Csak nézzétek meg! (Angolul van, de nyugalom, alant összefoglalom, miről van szó.)

Szóval az van, hogy ezek a jóképességű tévések megtalálták a GTA 5 egyik legnépszerűbb modját, a rendőri munkát feldolgozó LSPD First Response-t, és készítettek róla egy riportot, ami szerint az ezt készítő "underground computer geek"-ek egy rendőrös gyilkosságszimulátort adtak ki.

A mod nemcsak azért veszélyes, mert torz képet fest a rendőrség munkájáról, hanem mert a játékosok nem tudják megkülönböztetni a valóságot a játéktól, és igen, bármikor dühöngő őrültekké válhatnak. Bizonyítékképp a műsor felelevenít egy 2001-es (tehát idestova 16 éve történt) esetet, amikor is egy férfi megölt valakit "a Need for Speed című PlayStation videojáték élő rekreálása" miatt.

Ehhez jön még hozzá, hogy a műsorban megszólal egy politikus és egy pszichológus is. Előbbi szerint ez az egész morbid, beteges és offenzív, utóbbi pedig azt mondja, hogy néha megeshet, hogy valakiknél elszakad a cérna, de... ja, nem, nincs de, a műsor csak ennyit idéz a szakértőtől, mert kell még a műsoridő ahhoz, hogy a színpadias stílusú tévériporter elmondhassa: bár az üzletekben szigorúan veszik a videojátékok korhatár-besorolását, az interneten ez ellenőrizhetetlen, ott bárki bármivel játszhat (igen, a gyerekek is, jaj, mi lesz most velünk).