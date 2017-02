A geoblocking, más néven régiózár nem csak a felhasználók szemét szúrja, most már az Európai Bizottság is foglalkozik a kérdéssel. A szervezet meglátása szerint a Valve digitális áruházának azon eljárása, mely az adott régión kívül megvásárolt játékokat nem engedi a vásárlás helyén kívül eső területeken használni, sérti az Unió szabad versenyre vonatkozó szabályozásait. A Valve öt kiadóval kötött megállapodást (Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media, Zenimax), melynek értelmében egyes játékok más árcímkével jelennek meg például Lengyelországban, mint mondjuk Svédországban – a visszaélések elkerülése érdekében pedig bevezették a régiózárat.

Ezen szeretne változtatni az Európai Bizottság, mert az elvileg egységes és szabad piacon így párhuzamos kereskedelem jön létre, visszaszorítva ezzel az egészséges versenyt és korlátozva a felhasználók választási lehetőségét. Mellesleg az elektronikai eszközök piacán is folynak már vizsgálatok, ugyanezen okból kifolyólag, de még mielőtt mindenki örömujjongásba kezd, mondván, hogy most majd jól olcsóbb lesz minden játék, meg a GTX 1080Ti, muszáj lehűtenünk a kedélyeket. A vizsgálat nem egyenlő a határozattal, és szintén kérdéses, hogy a hazai árakra ez befolyással lesz-e. Többféle kimenetele is lehet az ügynek: nemes egyszerűséggel mindenhol emelkedni vagy éppen csökkeni fognak az árak, netán egy átlagra állnak be, esetleg a cédulákon szereplő összegek változatlanok maradnak és csak a régiózárat törlik el.