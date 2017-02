Ezért a legjobb és legérdekesebb műfaj ez, ami rendkívül közel áll a szívemhez. Van egy kábé 1000 darabos DVD-gyűjteményem is a legkülönfélébb kiadásokkal, a világ minden tájáról, így a kritikák, kielemzések végén némi támpontot is nyújtok majd azzal kapcsolatban, hogy mit és honnan érdemes rendelni. Mert természetesen a legtöbb régi horrort nálunk nem adták ki modern formátumban, ezért a rajongók (ha nem akarnak a közkedvelt „kölcsönzők” irányába fordulni) a legtöbb esetben más országokból rendelik meg a legszimpatikusabb kiadást.

Így igen, elmondható az, hogy sokat köszönhetünk a misztikummal, vérrel, belsőségekkel teli stílusnak, ami ráadásul meglehetősen sokszínű is. Egy horrorba ugyanis belefér a romantika, a dráma, az akció, a sci-fi, a történelmi visszatekintés és még megannyi műfaji elem, ehhez képest, ha ezek közül bármibe is beletuszkoljuk a horrorisztikus jellemzőket, akkor az már horror… tehát nyugodtan lehet keverni, még a sokak által ellenzett vígjátékkal is. Emellett mindenkinek más jelenti az igazi, hamisíthatatlan horrort. Valaki a vámpíroktól, valaki a törpéktől, valaki a zombiktól, valaki az óriás szörnyektől, sőt valaki a sötétségtől, valaki a vértől, valaki a megfoghatatlantól fél – mégis mindenki megtalálhatja a számításait, ha rettegve akar szórakozni.

Bogaras Argento és a leányintézet

Na, de ne szuszogjunk sokat a zsáner elemzésén és értékelésén, inkább foglalkozzunk aktuális darabunkkal, ami a február 9-én megjelenő PC Guruban lévő Resident Evil 7 tesztnél már említésre került. Az 1985-ös Phenomena (címe szabad fordításban: Jelenségek) Dario Argento egyik legkedveltebb filmje, ami magán hordozza a direktor legismertebb stílusjegyeit. Dario az akkoriban híres producer, Salvatore Argento fiaként látta meg a római napvilágot 1940-ben, 1970-től pedig egy rakás olyan horrorfilmet és thrillert rendezett, ami évtizedekre meghatározta a zsáner olasz vonulatát, sőt ezzel együtt globálisan kihatott a műfajra. Vannak, akik egyébként deviánsnak tartják, filmjeit romboló célzattal, szándékosan és különös precizitással kialakított erkölcsellenes produkcióknak nyilvánítják, miközben Dario tehetségét megkérdőjelezik, ám az összeesküvés-elméletek ingoványos talajára most nem merészkednék ezzel a rovattal, így ezt felejtsük is el gyorsan.

Az pedig lehet, hogy a művészúr csak az igazán nagyok lábnyomában járt (Mario Bava, Hitchcock), mégis, egyedi ötletei és mozifilmjei nagy hatással voltak több generációra is a filmművészeten belül. Kezdve a giallóktól (a sárga fedeles olasz ponyvák alapján készült thrillerek deviáns szexualitással, sokszor misztikummal, brutalitással) egészen a horrorokig. A Tenebre (Tenebrae), a Mélyvörös (Deep Red), a Sóhajok (Suspiria), a Kristálytollú madár (The Bird with the Crystal Plumage), vagy akár az Opera egyaránt kultfilmnek számít, hogy most mégis a Phenomena kerül szóba, az a már említett Resident Evil 7-nek köszönhető, elvégre az 1985-ös alkotásban is hangsúlyos szerepet kapnak a rovarok, ahogyan a januárban megjelent túlélőhorror esetében is.

A sztori egy svájci hegyvidékkel indít, ahol egy leány marad egyedül, miközben busza eltűnik a messzeségben, és ahogyan az ilyenkor lenni szokott, bizony ő lesz az első áldozat, aki fejét vesztve nyújt indítékot a soron következő képsorokra, amiken egy professzor ecseteli rendőri társaságának, hogy miképpen segítik a rovarok és bogarak a nyomozást, mikor egy holttestről az elkövetés időpontját kell megállapítani. Ezután pedig végre előkerül a főszereplő, a fiatal leány, Jennifer Corvino, aki egy népszerű színész lányaként leányintézetbe került. A környéken egy sorozatgyilkos tesz az ideális felütésért, a kishölgy pedig különleges képességekkel bír, így már kezdődhet is a félelemkeltés, amihez többek között az Iron Maiden szolgáltatja a talpalávalót.

Érdekesek egyébként Jennifer szóló jelenetei, mivel a lány éjszaka nemcsak speckó látomásokat él át, hanem rendszeresen alva jár, ami különösen nagy veszélynek teszi, miközben a gyilkosságok is lezajlódnak előtte. Persze az alvajárását és fura dolgait (rovarokkal beszélget, sőt haverkodik is) szinte senki sem nézi jó szemmel, a nevelők és a lányok is kipécézik maguknak az egyébként is jómódúnak számító tinédzsert, mindez pedig éppen elég konfliktushelyzetet teremt a sötét titkok mögé rejtőző szörnyűségeken túl is.