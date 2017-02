A minap jelentették be a Castlevanián alapuló netflixes sorozatot, amelyet igencsak erőszakosra és sötétre terveznek. A produceri munkákat a Dreddet is jegyző Adi Shankar végzi el, ami szerintem elég jó ajánlólevél, mert a Dredd sem volt éppen visszafogott alkotás, már ami a véres jeleneteket illeti, ugyanakkor úgy maradt hű az alapműhöz, hogy újítani is tudott. Nagyjából így képzelek el egy jó adaptációt.