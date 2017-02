Ugyan már a 2015-ös Gamescom óta tudjuk, hogy a Colossal Entertainment Xbox One-ra is el akarja hozni a Cities: Skylines-t, sokáig csend honolt az elképzelés körül, míg nemrég megtudtuk, hogy a konzolos változat kinn lesz a GDC-n is. Úgy tűnik, lassan valóban révbe ér a projekt, hisz az alábbi trailer tanúsága szerint még idén tavasszal megjelenhet a játék a Microsoft konzoljára, ráadásul az After dark kiegészítővel egybecsomagolva.