A Death Strandinget még mindig a rejtély sötét homálya burkolja be, de megjelenésének időpontjáról már van egy kis sejtésünk. Kodzsima korábban már utalgatott arra, hogy az új, legjobban szeretett projektjének gyümölcsét, még 2019 előtt megízlelhetjük. Egyes rajongók valószínűleg kételkedtek ebben, és arra számítottak, hogy leghamarabb a játék majd a Sony ötödik otthoni konzoljára fog megjelenni. Nos, Kodzsima most eloszlatta a kételyeket, és a kétnapos RTX Sydney rendezvényen megerősítette, hogy a játékot biztosan PlayStation 4-re fogják kiadni. Elviekben Kodzsia már azt is tudja, hogy erre mikor kerül sor.

Kodzsima nagyon elégedett az eddigi rajongói visszajelzésekkel. Valószínűleg annak is örül, hogy az internet tele van az eddigi előzetesekben elrejtett információk alapján fabrikált elméletekkel, de elmondása szerint még nem láthatjuk a teljes képet. Olyan részletek is lapulnak a kedvcsinálókban, amik még észrevétlenül maradtak. Kicsit attól is félt, hogy valaki túlságosan korán megtalálja, és összeilleszti a kirakós darabkáit. Ennek fényében érdemes újból megnézni a korábbi két előzetest, hátha ráleltek egy alaposan elrejtett titokra.