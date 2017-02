Egy állítólagos belsős informátor a redditen újabb pletykaáradat lepett el minket a Destiny 2-vel kapcsolatban, aminek talán nem is csak egy sorszám lesz az egyetlen megkülönböztető jelzése, hanem egy alcímet is kap, méghozzá azt, hogy Forge of Hope. A történet állítólag a The Taken King kiegészítő után veszi fel a fonalat, vagyis a cabal erők megtámadták a várost, így a civilek és mesterek kénytelenek voltak védtelenül hagyni a Towert, amit persze a cabalok jól elfoglaltak. A Guardianok feladata a torony visszafoglalása és a cabal kijjebbrudalása lesz.