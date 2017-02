Javítást kapott a Deus Ex: Mankind Divided

Elsősorban a Breach játékmód bővült

A Deus Ex: Mankind Divided csendben jött és a Square Enix legnagyobb bánatára nem aratott akkora sikert, mint a sorozatot újjáélesztő Human Revolution, egy darabig nem is nagyon számíthatunk folytatásra. Ha minden igaz, még ebben a hónapban érkezik meg a játék első kiegészítője, a Criminal Past, addig is be kell érnünk a javításokat csak nyomokban tartalmazó, inkább az önállóan is elérhető, ingyenessé tett Breach játékmódot bővítő frissítéssel.