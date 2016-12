A Rogue One forgatása nem lehetett unalmas, és nem csak azért, mert egy Star Wars film forgatásáról beszélünk, hanem azért is, mert minden jelenetet 3-4 féle módon, teljesen más szögből vettek fel. Gareth Edwards rendezőnek biztos elképzelései voltak a történetről és annak karaktereiről, de a cselekmény elmesélésének pontos módjában és stílusában nem volt teljesen biztos, ezért készült végül többféle felvétel a jelentekből.

Ben Mendelsohn (aki a filmben Orson Krennic szerepében tetszeleg) elmondása szerint egy teljesen eltérő Rogue One is elkészülhetne az alternatív felvételek miatt, akár 20-30 jelenet is teljes mértékben eltérhetne a végleges filmben látottaktól. Mendelsohn megemlítette azt is, hogy olykor mennyire meglepte őt az az elégedettség, amit afelé a számtalan eltérő út közül választott végső irány iránt érzett, amit végül a film végigjárt.

Gareth Edwards rendező szerint mindig is terveben volt az, hogy jelenteket fognak újra rögzíteni, de a film forgatása közben tudatosult benne igazán annak a jelentősége, hogy a filmük elkészítése végül jóval nagyobb projekt lett, mint ahogy azt eredetileg tervezték. De szerintem mind egyetértünk vele abban, hogy: „Azt hiszem az eredmény igazán jó lett, és csak a [végleges] film az, ami igazán számít.” No, szerintem lassan ideje lesz megnézem, hogy kényelmesek-e még a moziban a székek.