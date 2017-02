Immár a South Park: The Fractured but Whole és a For Honor is választható bónuszként előfizetési csomagjaink mellé.

A Zalman és a Razer termékek után két olyan játékkal bővült előfizetési kínálatunk, amik ugyan csak a közeljövőben fognak megjelenni, de nálunk már most biztosíthatjátok, hogy a premierkor hozzátok is befussanak. Ahogy az a címben kiderült, immár a South Park: The Fractured but Whole-t és a For Honort is választhatjátok bónusznak a PC Guru éves vagy féléves előfizetése mellé.

Fantasztikus játékok A South Park: The Fractured but Whole a nagysikerű The Stick of Truth folytatása, amelyben ismét a New Kid (vagy, ahogy Cartman hívta: Douchebag) bőrébe bújhatunk, hogy csatlakozzunk Cartmanhez, Kyle-hoz, Stanhez, Kennyhez és Buttershöz, na meg South Park többi lakójához. Ám ezúttal nem egy fantasy történet szereplőjeként, hanem szuperhősként. A varázserőket szuperképességek, a köpenyt… nos, szuperhős köpeny váltja le, de a sorozatra jellemző humor, a rengeteg kikacsintás és a hamisítatlan RPG elemek megmaradnak. A február 14-én megjelenő For Honor ezzel szemben egy külső nézetes akciójáték, amelyben három hős karakter (viking, lovag és szamuráj) közül választva kell véres közelharci csatákban győzedelmeskednünk, szólóban az MI ellen vagy online összecsapások alatt, egy-egy elleni párbajokban, esetleg többfős ütközetekben.