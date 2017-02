A múlt hónapban megejtett Nintendo Switch hivatalos leleplezésének alkalmából tartott show keretében a Nintendo sokat beszélt, de volt amit nem árultak el, mi azért összeszedtünk mindent amit tud és azt is amit nem tud a konzol. Ezen kívül máig nem biztos, pontosan mi is hajtja meg a japán konzolgyártó legújabb kütyüjét, igaz körülbelül nyílt titok, de hivatalos megerősítést nem kaptunk. Ahogyan a Switch rajtja után nem sokkal később élesedő online szolgáltatást is belengették - mely egyébként őszig ingyenes lesz és havonta ingyen játékot is adnak mellé, csak utána kérnek pénzt az előfizetőktől - de hogy mennyibe is kerül majd, arról mélyen hallgattak.