A február 21-én érkező új frissítés letöltése után, a PlayStation 4 Pro tulajdonosok Full HD felbontás és (nem teljesen stabil) 60 FPS mellett játszhatnak majd a Final Fanatasy XV-el. De nem csak a technikai fronton elért javulásnak örülhetnek majd a játékosok, mivel a PlayStation 4 Pro támogatása mellett egyéb, játékmenetet érintő újdonságok is érkeznek. Olyan vadászatra kihegyezett küldetések fognak a játékba kerülni, amik limitált ideig lesznek elérhetőek, valamint akár már a 120. szintig is eljuthatunk. Két hasznos apróságnak is örülhetünk majd: 150 helyett már 200 képet menthetünk el, és a (végtelenül cuki) chocobo hátán ülve is használhatjuk majd a zenelejátszót.