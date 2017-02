A For Honor a hét folyamán jelent meg.

A béta hatalmas sikert aratott, remélhetőleg a végleges verzió sikere sem marad el.

Ilyen gép kell hozzá a maximális vizuális élmény eléréséhez.

A Digital Foundry kifejezetten alaposan szokta elemezni a nagyobb játékok technikai oldalát. Ez a For Honor esetében is így történt, és ezúttal is egy videóban osztották meg velünk a tapasztalataikat. Egy erősebb PC-n természetesen a 60 FPS sem akadály, valamint a finomabb (de jelentéktelen) részletek is szebbek PC-n, mint konzolon. Konzolokon nem meglepő módon „csak” 30 FPS-el fut a játék, de a látvánnyal legalább itt sincs gond.