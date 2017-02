Évek óta tart a viselhető okoseszközök hódítása, a neves vállalatok (Asus, Motorola, Samsung, Huawei, stb.) mellett a kisebb techcégek is megpróbálnak valamivel előrukkolni. Ezek elsősorban Kínában gyártott holmik, amiket olcsón lehet megvásárolni, így ha nem várnak el tőlük sokat, akkor nem is lehet bennük csalódni.

A GoClever egy lengyel székhelyű techcég, ami több, mint nyolc éve foglalkozik különböző kütyük gyártásával. A céljuk az, hogy innovatív, könnyen használható, és elérhető árú eszközöket fejlesszenek és adjanak át a fogyasztóknak, ennek a kívánalomnak pedig a Chronos Connect 2 tökéletesen megfelel. És hogy mi ez? Egy okosóra-telefon kombó, ami képes lépésszámot és elégetett kalóriát mérni, van benne hangrögzítő, és persze képes a nagy telefonra érkező értesítéseket is megjeleníteni.

GoClever Chronos Connect 2

A Chronos Connect 2 egyébként meglepően jól néz ki, a felső része elegáns fémtokot kapott, míg az alja műanyag, itt helyezkedik a hardver. Első bekapcsolás előtt tölteni kell, ehhez sima USB kábelt lehet használni, a csatlakozó egy apró műanyagajtó mögött helyezkedik el. Utóbbira nagyon kell vigyázni, egy alig két mm-es műanyagpöcök tartja, ami könnyen elszakadhat, és ezt az elemet nem lehet pótolni. A hátlap könnyen levehető, alatta van a 380 mAh teljesítményű akku, a mikro-SIM és a mikro-SD kártyahely. Erre a pici műanyaglapkára egyébként a funkciók nagy részének használatához szükség is van.

Az órát az első felvételkor meglehetősen kényelmetlennek találtam, a vastag műanyagszíj túl merevnek tűnt, de egy-két után nap már sokkal jobb érzés volt viselni. Vezérlése egyébként tényleg egyszerű, a tok alsó részén található a Home gomb, ami az aktuális menüpontból való kilépésre, illetve a főképernyőre való visszatérésre is szolgál. És ha már szóba került a kijelző: ez egy 240x240 pixeles, 1,54 hüvelyk képátlójú megjelenítő, ami az óra árához képest meglepően reszponzív, minden érintésre könnyedén reagál, a menüben való közlekedés folyamatos, ez pedig nagyon jó dolog!

A Chronos Connect 2-t a mobiltelefonnal összekötve kihangosítóként lehet használni, ehhez szükséges a párosítás, és egy apró program letöltése a Google Play áruházból. Ezek után már egyszerűen működik minden, lehetőség van az sms üzeneteket, a hívásokat megtekinteni, fényképeket készíteni az órát használva. Viszonylag sokrétű funkciókat kapott, van benne egy VGA kamera, alvásminőség-monitor, hangrögzítő, számológép, naptár, zenelejátszó, így a legfontosabb feladatokat el tudja végezni. A VGA kamera szoftverében lehetőség van fehéregyensúlyt és időzítőt állítani, ugyanakkor komoly felvételek lövésére ez nem alkalmas, inkább csak játékra jó.

A másik működési módja a mobiltelefonként való használata, ehhez csak egy mikro-SIM kártya kell. És hogy mindez mennyibe kerül? Nos, kereskedőtől függően 12-14 ezer forint közötti áron vásárolható meg, ami kifejezetten baráti összegnek mondható. A GoClever Chronos Connect 2 egy alsó-középkategóriás telefon képességeit nyújtja. Nem kerül sokba, de időtálló kütyünek tűnik. Ha pedig tönkremegy, az sem baj, mert fillérekért lehet helyette másikat venni, ami ugye egy nagyobb márkánál már problémásabb. Lásd a Fitbit által felvásárolt Pebble esetét, amivel az emberek ezrei által támogatott okosórának nemcsak az értékesítése, de a garanciális ügyintézése is megszűnt.

GoClever Smart Band

A másik eszköz a GoClever Smart Band, ami viszont egy pofátlan Fitbit nyúlás, legalábbis a formavilágot tekintve. A lépés -és kalóriaszámláló egy az egyben az első Fitbit Charge másolata, küllemre, stílusra, egyedüli különbség a GoClever logó a pánt alján. A színes dobozban érkező eszköz mellett egy három tűs töltőkábel és egy használati utasítás található, ami a töltés utáni első lépésként a BT program letöltését javasolja. Ha ez megvan, a telefonnal történő párosítás után már indulhat is a lépésszám, kalória és a megtett távolság mérése. A karkötő egyébként meglehetősen könnyű, szinte nem is lehet is érezni a csuklón. Gyalogláshoz, futáshoz egyaránt használható, és még csak sokat sem kell fizetni érte, mert mindösszesen 7000 forintba kerül!

A teszthez órát és a karkötőt a Bluechip áruház biztosította, köszönet érte.