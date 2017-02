A Halo Wars szerintem egy csodálatos, értékelendő kezdeményezés volt: megmutatta, hogy megfelelő módosítások árán, még egy konzolra is lehet minőségi RTS-játékot készíteni. Így a Halo egy újabb stílusról bizonyította be, hogy az nem kizárólag személyi számítógépeken játszható. Persze azért akkora sikert nem ért el a Halo Wars, mint régen az eredeti Halo, így a konzolos RTS-ek nem terjedtek el. Viszont a kezdeményezés továbbra is él, így érkezik az Ensemble Studios által fejlesztett Halo Wars 2. Talán a Halo Wars 2 akkora sikert fog elérni, hogy végül eljöhet a konzolos stratégiai játékok kora? Én nem bánnám.

A PC-re és Xbox One-ra érkező Halo Wars 2 bizony úgy kellett, mint egy falat kenyér: sajnos kevés nagyszabású RTS érkezik manapság, de lehet, hogy ez a játék fogja végre kicsit gatyába rázni ezt a méltatlanul elhanyagolt stílust. A marketing bizony már elég régóta, és elég rendesen beindult a játék körül. Most például a játék megjelenés előtti előzetese jött meg, és a szélrózsa minden irányába szórja magából a Halo jól megszokott, markáns hangulatát. A játékmenet megismerésének módját inkább ne ebbe az előzetesbe keressétek, inkább csodálkozzatok rá a Blizzard animációival vetekedő kisfilm gyönyörű látványára.