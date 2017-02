Az E3 idén teljesen publikus lesz, persze azért nem tud majd minden rajongó elmenni a neves rendezvényre. Sajnos nem csak a távolság állja el az utunkat, hanem a jegyekért is borsos árat kérnek. A jegyek február 13-tól lesznek megvásárolhatóak. Az első 1000 darab jegy 149 dollárba, azaz 43000 forintba fog kerülni, a következő körben beszerezhető 14000 darab jegyért pedig nem kevesebb, mint 249 dollárt, avagy 72000 forintot fognak elkérni.

Erre a nyitottságra már nagy szükség is volt, mivel korábban (és most is) több nevezetes kiadó úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a rendezvényen. Remélhetőleg nem feleslegesen fizetik majd ki a belépő árát a rajongók, és minimum olyan jó bemutatóban lesz részük, mint a 2016-os E3 során. Ti melyik játék miatt várjátok az idei E3-at?