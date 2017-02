A Tomb Raider egészen a 2013-as rebootig nem tartozott a kedvenc játékaim közé, finoman szólva. Ugyanígy a karakterben sem láttam fantáziát, de a sorozat újraértelmezésével sikerült megfognia a sorozatnak. És talán ugyanígy leszek a filmmel. Bár Angelina Jolie filmjeit szeretem, a Tomb Raider első részét csak egyszer bírtam végignézni, annyira rossznak tartom, és mindig is az volt a véleményem, hogy Jolie ritka messze van a kalandornőtől.

Kezdetben Alicia Vikanderről is ez volt a véleményem. Noha ő közelebb állt a rebootolt karakterhez, mégsem éreztem úgy, hogy ezt a szerepet neki szánták. De most az első forgatási képen, amint az Ex Machina sztárja már Lara Croftnak beöltözve felvétel közben (vagy felvételre készülve, de az biztos, hogy valami kaszkadőrmutatványról van szó), azt mondom, oké, megtalálták az élő Lara Croftot.

Persze sajnos egy kép még kevés az üdvösséghez, hiszen a színésznő alakítása, a történet és még sok minden más hozzájárulhat ahhoz, hogy a film sikeres legyen (vagy éppen bukás), de mindenképpen pozitívum, hogy ennyire hűek már megjelenésre is a karakterhez. Főleg, ha összevetjük ezzel a képpel, amin az új élő és az újabb digitális Lara látható.

Nektek mi a véleményetek?