A Jurassic World mintegy 1.6 milliárd (!) dollár bevételt termelt, ezzel minden idők negyedik legtöbb bevételt hozó filmjeként tartjuk számon, annak idején Pozandr is megírta véleményét a műről, ha lemaradtatok volna róla. A folytatás a pénzügyi eredmények láttán természetesen nem maradhat el, 2018-ra várhatóan el is készül, és ahogy az a népszerű filmekkel lenni szokott, a Jurassic World egy Lego-játékot is szült, mely szintén sokáig listavezető volt. Egy ideig készült is egy játék a Cryptic North műhelyében, amely azonban pár kép kivételével sosem látja meg a napvilágot, ugyanis a stúdió bezárt még tavaly novemberben.