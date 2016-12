Véget ért a negyedik forduló, amely alatt arra voltunk kíváncsiak, hogy hol játszódik a Defragmented. Természetesen Entropolisban. Az említett játékot DtheHunter nyerte. Gratulálunk, a kulcsot a regisztrált e-mail címére küldjük el neki.

És akkor induljon a PC Guru Online Karácsonynapi 1 Kvízjáték ötödik köre, ami alatt megnyerhetitek egy újabb steames teljes játék kulcsát. Hogy éppen milyen program kerül terítékre, azt mindig csak aznap áruljuk el, de annyit azért felfedünk, hogy lesznek régebbiek és újabbak, műfajukat pedig van itt akciójáték, kalandjáték, FPS, menedzser és platformer is.

Hogy megnyerjétek az egyiket, nem kell mást tennetek, mint helyesen felelni egy egyszerű kérdésre az adott játékkal kapcsolatban. De figyelem! Aki az egyik Karácsonynapi 1 Kvízen nyer, az a többi fordulón már nem vehet részt. De ne csüggedjetek, mert a hetedik napon, azaz december 23-án jön a Jézuska Ajándéka, s azon a kvízen mindenki újra ringbe szállhat a 14 játékot tartalmazó csomag megnyeréséért.

Az ötödik fordulóban ismét egy 2016-os indie játék kerül kisorsolásra, méghozzá az ingyenes, klikkelgetős, lazulós Crusaders of the Lost Idols. Mi, hogy ingyenes játékot adunk nyereményként? Nem egészen. Bár maga a játék ingyenes, mi a Legendary Starter Packot kínáljuk fel, amiben olyan ritka itemek vannak, mint a Detective Kaine, the Princess és a Khouri the Witch Doctor, valamint lapul benne 15 drágaköves láda, és több Golden Epic boost is. Magyarán: aki ennek birtokában van, sokkal nagyobb eséllyel száll harcba a szörnyekkel, mint azok, akik csak az ingyenes változattal játszanak.

Hogy egyikőtöké lehessen a Crusaders of the Lost Idols: Legendary Starter Pack, nem kell mást tennetek, mint holnap 14:00-ig helyesen válaszolni a játékkal kapcsolatos kérdésre, amit az e sorok alatti képre kattintva lelhettek meg.