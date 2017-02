Az internet szemfüles népe elől nehéz bármit is elrejteni, így kerülhetett elő a Hearthstone következő kiegészítőjének címe is. A Lost Secrets of Un'Goro egy szinkronszínész, bizonyos Lani Minella eddigi munkásságát összefoglaló önéletrajzában olvasható, mint referencia. A dokumentumból az is kiderül, hogy mely egységekhez adta hangját, ezek pedig Golakka Crawler, Pterodactyl, Anklesaur, Hydra és Brontosaurus. Valószínűleg ezek csak fedőnevek, hiszen a Hearthstone kártyái cseppet kreatívabb megnevezésekkel bírnak, nem intézik el egy „Brontosaurus”-szal az ügyet.