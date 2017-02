Gyertek el ti is február 11-én (szombaton) a Lurdy Konferencia és Rendezvény Központba, ahol megrendezésre kerül a SaveGame – Független Videojáték Kiállítás. A programokat elnézve, igencsak érdemes lesz kilátogatni a rendezvényre mindenkinek, akit érdekelnek a videojátékok, mert itt biza lesz minden, ami szem-szájnak ingere.

Kiállításra került több tucat retro konzol, de megnézhetitek a legújabb gamer PC-ket és VR kütyüket is, mint az Oculus, a HTC Vive, a PS VR és a Gear VR. Ráadásul a retro gépektől kezdve a VR-ig minden játszható, így például kipróbálhatjátok a februári PC Guruban tesztelt Resident Evil 7-et is PS VR-on, de a régi masinákon is belekóstolhattok olyan programokba, amikkel talán még nem is találkoztatok, vagy csak a szüleitektől hallottatok róla.

Mindez nem lenne elég? Nos versenyekkel is vár a SaveGame, kicsik és nagyok egyaránt részt vehetnek az értékes nyereményekért ((például Black Ops 3 Special Edition PS4) folyó kvízekben. Emellett (az ilyen rendezvényeknél szinte elmaradhatatlanul) lesznek cosplayek, de megtekinthetitek a független, magyar fejlesztők legújabb játékait (akár VR-on is). Jönnek Youtuberek, mint Paplovag Gaming (streamel és élőben jelentkezik a helyszínről), Atarian Member (egy órás színpadi show-val készül) és Mad Donkey.

Exkluzív termékeket is megnézhettek, egész pontosan itt ismerkedhettek meg először Magyarországon a DragonWar perifériákkal a ZónaComputersnek hála, sőt kipróbálhatjátok és akár meg is nyerhettek egy DragonWar egeret. Mindezek mellett találkozhattok és fotózkodhattok a Real Giana Brothers RGB nevű zenekar tagjaival.