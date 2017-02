Manapság is folyamatosan növekvő szegmens a mobilok piaca, és úgy látszik ezt egyre több kiadó felismeri. Erre tökéletes példa a Nintendo, aki korábbi elzárkózásuk ellenére, részben talán a Pokémon Go sikerén felbuzdulva beszállt a mobiljátékok piacára és a Super Mario Run után már itt is a Fire Emblem Heroes , és még több címmel is készül rajongóinak legnagyobb örömére.

A CI Games is úgy döntött, tesz egy próbát a Lords of the Fallen című játékukkal az amúgy igen telített piacon. Mielőtt azonban azt gondolná bárki is, hogy a 2016 decemberi PC Guru mellé adott játék teljes egészében játszható lesz a buszmegállóban, el kell oszlatnunk a kételyeket, erre továbbra is csak laptoppal lesz lehetőség.

A Lords of the Fallen leegyszerűsített változatát kapjuk, egyszerre csupán egy ellenféllel harcolhatunk, de ez nem jelenti azt, hogy foghíjas lenne a tartalom. Küzdelmek hosszú sorát vívhatjuk meg 12 helyszínen, 80 csatában, választott karakterünket egy egész sor fegyverrel és felszereléssel láthatjuk el, és a harcok során szerzett tapasztalatból fejleszthetjük képességeinket is. A bejelentés mellé egy videó is dukál, hátha meghozza a kedvünket a vásárlásra.