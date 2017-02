A Steam áruházi oldala egyszer már frissült tavaly , viszonylag szimpla átrendezésen esett át, de az új béta-állapotban leledző tesztkliens mélyén ennél több bújik meg. A platform felhasználói felületével kapcsolatos kódsorok és képek jelentős változtatásokat vetítenek előre, ahogy azt valamivel lejjebb ti is megnézhetitek magatoknak. Az ezzel kapcsolatos összes információt a Githubon archivált Steam Database oldalán magatok is megtekinthetitek (a kék szűrő vélhetően csak az áttetszőség miatt ragadt rajta).

A jelenlegitől merőben eltérő elrendezés és megjelenítés sokkal nagyobb képeken jeleníti meg a könyvtárunkban fellelhető játékokat, a bal oldali navigációs menü is teljesen átalakul, és a felső sorban található szekciók között az áruház, a játékok és közösségi menüpont mellett külön helyet kapnak az alkalmazások, képregények, tv, filmek és a zenék is. Mindezt azonban csak feltételes módban és fenntartásokkal érdemes kezelni, ugyanis a legutóbbi frissítést már jó előre bejelentették, és az alábbi kép könnyedén lehet csupán egy koncepció, ahogy a kódsorokat is bennefelejthették a bétában – ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az utolsó alakítás csak az első lépés volt, hiszen csak az áruházat érintette, itt viszont a könyvtárat láthatjuk.

Mindettől függetlenül nektek mennyire tetszene így a Steam?