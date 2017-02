Korábban mi is megírtuk , hogy a Frag Hero saját informátora szerint az Obsidian már javában dolgozik a Fallout: New Vegas 2-n, sőt, a játék már idén megjelenhet. Nos, aki szkeptikus volt a hírrel kapcsolatban, annak lett végül igaza, ugyanis az Obsidian meglehetősen konkrétan cáfolta az állítást.

„Ahogy már korábban mondtuk, szívesen dolgoznánk újra egy Fallouton, ha a Bethesda felkérne rá minket, csak ezúttal erről szó sincs. Mi jelenleg a Pillars of Eternity II: Deadfire-re fókuszálunk. Akármilyen új Fallout jön, akárki csinálja, mi alig várjuk, hogy játszhassunk vele.”

Nos, ezek szerint a Frag Hero tévedett, legalábbis abban mindenképpen, hogy a Fallout: New Vegast is jegyző Obsidian boszorkánykonyhájában készülne a Fallout: New Vegas 2. Ez persze még nem zárja ki, hogy készül egy új Fallout valahol máshol, még az sem lehetetlen, hogy valóban a New Vegas 2.