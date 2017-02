A LittleBigPlanet egy rendkívül érdekes koncepcióra építkező platformjáték volt, és talán a harmadik az eddigi legjobb epizódja. A LittleBigPlanet 3-ban ezúttal is Zsákfiúval és társaival kell megmentenünk a világot. A hangulat továbbra is aranyos, de mégis kicsit komorabb, mint korábban, de nem ebben rejlik a harmadik rész zsenialitása. A LittleBigPlanet 3-hoz a régebbi epizódokhoz készült, rajongói pályákat is letölthetjük, így ez a széria legtartalmasabb darabja. Nos, februárban a PlayStation Plus tagok ingyen szerezhetik meg a játékot.

Ha a Hotline Miami tetszett, akkor a februári PlayStation Plus kínálat második fontosabb tagját is szeretni fogod. A Not a Hero, bár nem olyan tartalmas, mint a fent említett LittleBigPlannet epizód, de ennek ellenére is kifejezeten szórakoztató lett a játék akcióval megtömött, de hősködéstől teljesen mentes 21 küldetése. A kreatívabb játékok rajongói számára így most is sok izgalmat tartogathatnak a PS Plus ingyenes játékai, amiket február 7-től lehet költségmentesen letölteni.