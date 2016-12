A PlayStation Plus előfizetők PlayStation 4-en januárban egy klasszikus, de modernizált kalandot élhetnek át Day of the Tentacle Remastered képében, valamint egy civileket sem kímélő háborúban küzdhetnek a túlélésért a This War of Mine: The Little Ones-ban, napról napra élve. Természetesen mindkét cím január 3-tól ingyenesen jár a PlayStation Plus tagoknak, de persze a PlayStation 3-on és/vagy PlayStation Vitán játszó előfizetők sem fognak üres kézzel távozni.