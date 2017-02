Tegnap jött a hír, hogy a tavaly nyáron játéklázat eredményező Pokémon GO megkapja élete legnagyobb frissítését. A Nordic célja ezzel nyilván az, hogy a tavasz közeledtével újra fellendítse az azóta kissé leült játékot. Lássuk is hát, pontosan mivel egészítette ki a frissítés a Pokémon GO-t.

A legnagyobb újdonság mindenképpen az, hogy több mint 80 új zsebszörnyet fedezhetünk fel a Johto régióban, amik elfogásáért bónusz édesség jár. Kaptunk két új Berry itemet, név szerint a Pinap Berry-t (ez megduplázza az édességed, ha elkapsz egy pokémont) és a Nanab Berry-t (ez pedig lelassítja a zsebszörnyek verekedős mozdulatait).

A Poke Ballok és a Berry-k között már nem a menüben kell turkálnunk, hanem az új elfogás képernyőn – apropó, elfogás, ez új aláfestő zenét kapott. Avatarunkat még szélesebb ruhakínálatból öltöztethetjük fel, megújult az éjjeli mód is, javították az Apple Watch stabilitási problémáit, itt-ott megújították a szövegeket és több kisebb-nagyobb bugot is kiirtottak.