A South Park: The Stick of Truth folytatását még 2015-ben jelentették be, azóta is várunk rá.

A fantasy stílust parodizáló elemek ezúttal nem kapnak szerepet, mivel az új játékban szuperhősökként járhatjuk majd South Park utcáit.

A Ubisoft a South Park: The Fractured but Whole késését jelentette be… már megint. Az első idei negyedév során kellett volna megjelennie a játéknak. Sajnos viszont még várnunk kell egy kicsit arra, hogy a trágár program dobozát a kezünkben tarthassuk. Sőt, az is lehet, hogy nem is kicsit, mivel egy elég tág időintervallumot jelöltek meg a játék megjelenésére. Lehet, hogy már csak 2018-ban pironkodhatunk az interaktív South Park kifinomult módon primitív humorán?