Bár a Star Trek Online 2010-ben látta meg a napvilágot, konzolokra csak tavaly érkeztek meg az űrszekerek, így a Cryptic Studiosnak igen nagy lemaradást kell bepótolnia PS4-en és Xbox One-on. Szerencsére nem teketóriáztak sokat, és immár a harmadik kiegészítő, a temporális hidegháborút a játék középpontjába helyező, PC-n tavaly júliusban debütált Agent of Tomorrow is elérhetővé vált a két újabb platformon.

A launch trailerrel is jelentkező kiegészítőben újabb frakciókat, missziókat, csillaghajókat, képességfát, és egy új, felfedezhető univerzumot ad hozzá a Star Trek Online-hoz. Külön érdekessége, hogy több színész is visszatért régi szerepébe. Matt Winston újfent Daniels ügynököt alakítja, aki Archer kapitánynak segített az Enterprise korai évadában. Walter Koenig visszatért Pavel Chekov szerepébe, míg Chris Doohan az egykor az apja, James Doohan által alakított Scotty-t szólaltatja meg. Sőt, még azzal a kiborg tiszttel is találkozhatunk, akit Joseph Gatt alakított (és alakít most is) a Star Trek: Sötétségben című filmben.