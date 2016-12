A 2013-as The Stanley Parable egy elborult játék. Például kaphatunk achievementet azért, ha öt évig nem játszunk a játékkal, de egy olyan endinget is tartalmaz, amit négy órányi folyamatos, monoton gombnyomogatással érhetünk el. A Baby Game egy minijáték, amelyben egy baba a tűz felé mászik, és nekünk az a feladatunk, hogy egy gombnyomással visszatereljük őt az útja elejére. Négy órán keresztül. Persze azért változatosság is van, például két óra után már arra is kell figyeljünk, hogy egy vödörben ülő kiskutya nehogy a piráják közé kerüljön, ezt egy másik gombbal szabályozhatjuk, úgyhogy innen a kihívás mértéke is megnő. További két óra idegőrlő gombütögetés után megkaptuk a befejezést, ahol eddig egy hatalmas fekete oszlop takarta el a képernyő egy részét – így tönkretéve néhány kitartó játékos sikerélményét.