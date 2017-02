A 2014-ben bemutatott LEGO Movie kifejezetten jól sikerült, a kritikusok és a nézők is szerették: a 60 millióból forgatott alkotás pár hónap alatt 260 milliót termelt az USA-ban, vilagszinten pedig 470 milliót. Persze játékváltozatot is kapott, ami ugyan nem kapott teljesen pozitív értékeléseket, de azért el lehetett lenni vele. A siker után nem volt kétséges a folytatás elkészülése, amit jövő nyár elején mutattak volna be, de a kiválasztott rendező, Rob Schrab ki lett rúgva, a közte és a stúdió között fennálló "kreatív különbségek" miatt.