Gabe Newell már 2014-ben kijelentette, hogy idővel meg fog szűnni a Steam Greenlight. Nos, ez bekövetkezett: a Zöld Út lehúzza a rolót, tavasszal pedig átveszi a helyét a Steam Direct. A rendszert 2012-ben vezette be a Valve, és bár jónéhány sikerjáték jelent meg ennek használatával, a fejlesztők és a játékosok is kritikával illették. A Valve szerint nem váltotta be teljesen a hozzá főzött reményeket, a direktebb terjesztés célját. Több, mint 100 olyan Greenlit játék van, ami egy millió dollárnál is többet hozott, ugyanakkor ezek a címek nem biztos, hogy piacra kerültek volna a régi rendszerben, amikor egyenként döntöttek arról a Steam kurátorok, hogy mi jelenhet meg az áruházban.