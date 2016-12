Sznob leszek, de számomra nagyjából a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója a választóvonal, és úgy gondolom, a filmek már nem tudnak túl sok újdonságot felmutatni csili-vili technikai megoldások (IMAX, 3D) ide, érdekes formai kísérletek (például a dokumentumfilm és a játékfilm összeolvadása) oda. Habár a játékvilág is elkezdett visszataszító szórakoztatóiparrá válni a futószalagon gyártott folytatásokkal és a játékmenetek egyszerűsítésével, játékidők redukálásával, ám potenciál továbbra is maradt ebben a médiumban (a VR ennek ékes bizonyítéka), és úgy gondolom, a XXI. század elsőszámú tömegszórakoztató cikkei a videojátékok. A film másodhegedűssé vált, sokkal izgalmasabb egy történet aktív alakítójaként tevékenykedni, mint passzív nézőként befogadni valamit, amin végig gondolkodunk, mi hogyan alakítottuk volna a sztorit.

Ezt a kis felvezetőt azért kellett megtennem, hogy előre vetítsem, másképp, visszafogottabban viszonyulok egy kortárs filmalkotáshoz, és esetleg azt is hajlamos vagyok bennük értékelni, ami amúgy filmtörténeti szempontból már teljesen konvencionális megoldásnak számít. Így a 2016-os év egész jól szerepelt, mert bár a Top 5-öt összeállítani nem volt annyira nehéz feladat, de 1-2 címre tekintve szívesen kiterjesztettem volna egy tízes listává.

Mert amúgy voltak nagyon kellemes meglepetések idén szép számmal. Ha a Top 10-be nem is kerülne be, de egyértelműen pozitívan csalódtam egy-két blockbusternek szánt hősfilmben. A Deadpool például meglepett alpáriságával és brutalitásával, nem hittem volna, hogy a polkorrekt fősodorban ezt a szintet meg merik lépni (persze azért annyira nem mentek messzire az alkotók, de a Hangyaemberrel ellentétben az önirónia egészen működőképesnek bizonyult). S a legújabb Amerika Kapitány-mozi, a Polgárháború sem volt rossz, sőt sokkal jobban megvalósította azt a hősök közt generált konfliktust, szembenállást, amit Zack Snyder amúgy számomra alapjáraton sokkal szimpatikusabbnak tűnő Batman Superman ellen című „eposzában” tisztességesen elszúrt a „Mártázással”.

S bár még a rajongók körében is megosztó volt, de számomra pozitív csalódást okozott a nemrég befutott Star Wars-sztori, a Rogue One, melyet sokan megköpködtek nemcsak azért, mert eltért a Star Wars-konvencióktól, de jogosan azért is, mert karakterei és sztorija nem voltak a legkidolgozottabbak. Amit viszont el kell ismerni, az vitathatatlan pozitívuma: miként a Republic Commando a játékvilágban, úgy a Rogue One a filmek között bizonyította be, hogy lehet a jedik és fénykardok mellőzésével is jó Star Wars-mozit készíteni, mely nem mellesleg legalább olyan sötét és ambivalens, mint a Knights of the Old Republic 2.

Hasonló okok miatt jött be az amúgy távolról sem hibátlan A könyvelő, mely úgy mutatott be egy érdekes karaktert, hogy közben izgalmas műfajfilm tudott maradni (ha sajnos engedett is a hatásvadászatnak). S ejtsünk szót Clint Eastwood Sully-járól, melyben Tom Hanks formálja meg a címszereplő pilótát, és bár ez sem egy hibátlan alkotás, de sokkal szerethetőbb és átélhetőbb drámát vázolt fel, mint a háborúellenesnek szánt, unszimpatikus patriotizmustól bűzlő Amerikai mesterlövész.

Voltak persze idén megosztó filmek bőven, melyek közül néhányat talán kicsit igazságtalanul szapultak, szaggattak meg a nézők és a kritikusok. Ilyen volt Nicolas Winding Refn Neon Démonja, melyen a Cannes-i Filmfesztiválon felháborodtak a nézők, ugyanakkor rengeteg dicsérő szót is kapott. Nálam akár még a Top 10-be is bekerülhetett volna, de azt én is elismerem, hogy pár Refn-film után már kicsit önismétlőnek tűnhet az amúgy kíméletlen szórakoztatóipar-kritikaként funkcionáló radikális Neon Démon. A Neon Démon elsősorban azoknak jöhetett be, akik Refn előző műveit is bírták, márpedig azok sem voltak könnyen emészthető darabok (a Bronson, a Valhalla Rising és a Csak Isten bocsáthat meg a kortárs filmkultúra legradikálisabb alkotásai, az agyondicsért Drive ezekhez képest atipikus Refn-darab, nem csoda, ha sokakat

De én a Snowdent, a sokat szidott, de amúgy néha kellemesen ironikus Virslipartit vagy az egyaránt szapult és dicsért 10 Cloverfield Lane-t is kedveltem, jóllehet, egyiket sem juttatnám be még a legjobb 20 cím közé sem. félrevezetett a 2011-es retro bérgyilkos-melodráma). A Cloverfield Lane nekem speciel sokkal jobban tetszett, mint az alapfilm, a mockumentary Cloverfield, mely az akkoriban már agyonhasznált áldokumentarista stílussal próbált elkápráztatni. Ez a sztori viszont remek módon bővíti az univerzumot, és úgy átvág, mint ahogy egy profi kosaras zsákol. A Cloverfield Lane egyszerre önreflexív sci-fi és izgalmas pszichothriller, mely a Fűrészhez hasonlóan egy tökéletes csapdát állít ezúttal nem is annyira a karaktereknek, hanem a nézőnek.

De ha már thriller és horrorkategóriánál járunk, akkor az idei évben nagyon pozitív visszajelzéseket kapott a Vaksötét, mely nemcsak egy nem konvencionális slashernek bizonyult, hanem a kegyetlen kaszabolás társadalmi vetületet is kapott benne. De emlékezetes volt a westernközegbe helyezett, szintén intelligens sztorit és jól kidolgozott karaktereket bemutató, amúgy viszont utolsó jeleneteiben meglehetősen hatásvadász Bone Tomahawk (itthon: Csontok és skalpok) is, melyben Kurt Russel ismét megmutatta, hogy tud ő színészkedni, ha nagyon akar. Na és persze az év végén lepett meg sokakat az Éjszakai ragadozók című thriller, mely számomra még kimaradt, de nem találkoztam olyan emberrel, aki eddig ne pozitívan nyilatkozott volna róla.

S meglepően jól teljesítettek idén a magyar filmek is – ha nem is a kasszáknál, de esztétikai értelemben mindenképp. Amennyire sokat szapuljuk az új, forgatókönyvcentrikus filmtámogatási rendszert, olykor olyannyira izgalmas, bár sajnos rosszul promótált és a nézők által szkeptikusan fogadott alkotást láthatunk (láthatnánk) a moziban.

Az idei év egyik nagy magyar sikerének számított az Oscarra is jelölt Tiszta szívvel (végül sajnos nem került be a mezőnybe), melyet szánom-bánom, de máig nem sikerült megtekintenem ilyen-olyan okokból kifolyólag. Azonban a hazai kritikusok a listán szereplő Hajdu Szabolcs-film, az Ernelláék farkaséknál mellett ezt tartják az év egyik legjobb hazai alkotásának, mely egy tolókocsis bérgyilkos ironikus, de annál izgalmasabb történetét meséli el.

Ezen kívül még nagyon érdekesnek ígérkezett Madarász Isti Hurok című sci-fije, mely az időparadoxon és az „örök visszatérés” problémájával foglalkozott egy hótegyszerű gengsztersztori keretei között. Formailag persze sokkal érdekesebb volt, mint tartalmilag, de így is emlékezetes alkotás a Hurok.

A Magyarországon ritka pszichothriller műfajával kacérkodott az ősszel bemutatott A martfűi rém, mely egy, az ötvenes évek végén valóban nagy botrányt kavart bűntényt dolgozott fel a politikai korrupció tükrében. Sopsits Árpád műve bár nem volt hibátlan, de ami nagyon ment neki, az a politikai kritika és az izgalmas sorozatgyilkos-thriller történetsémájának vegyítése.

S év végén futott be a tévéképernyőre készült, de moziminőségben megvalósított háborús film, a Szürke senkik, mely szintén nem egy egetrengetően zseniális alkotás, azonban az alacsony költségvetés ellenére remekül koreografált, könyörtelen és naturalista összecsapásokat bemutató első világháborús történet, remek, szívszorító csavarral a végén. Ismertük már a Köbli Norbert által írt profi forgatókönyvet máshonnan (amerikai és orosz háborús filmekből), mégis így, ebben a közegben a kissé sótlan szereplők ellenére nagy hatásű mű.

Na, de lássuk végre, mik bizonyultak az idei év legjobbjainak! A most következő öt alkotást nyilván jelen cikk szerzője válogatta ki, ezért elsősorban személyes véleményét tükrözi a toplista, azonban igyekezett odafigyelni a hazai és nemzetközi sajtó és természetesen a rajongó közönség reakcióira is az összeállítás szerkesztésekor.