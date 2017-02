Andrew Wilson, az EA vezérigazgatója a negyedéves pénzügyi értékelő alatt beszélt a cég jövőre vonatkozó terveiről, és bizonyosak lehetünk benne, hogy a Bioware új akció-kalandjátéka mellett egy éven belül egy új Need for Speed játékkal is gazdagodunk majd.

Az igazgató elmondása szerint a játék ambiciózus lesz, valamint a kompetitív játékmódokra is nagyon rá fognak gyúrni. Nem is árt, ha jobban nekifekszenek az új Need for Speednek, mert a Ghost Games által készített legutóbbi NFS-játék nem lett a legsikeresebb. Reméljük, hogy ezúttal tényleg valami innovatívval álnak elő a kaliforniai cégnél. Legkésőbb 2018 márciusában megtudjuk, de az sem kizárt, hogy hamarabb.