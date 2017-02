Lassan, de biztosan közeleg a Battlefield 1 első kiegészítőjének, a francia sereget bevezető They Shall Not Pass megjelenése. A DLC egy egész halom újdonságot vezet be , új pályák, járművek, fegyverek társaságában érkezik meg az új haderő, és bár a megjelenés időpontjáról hivatalos információnk nincsen, könnyen lehet, hogy az új promóció ezt is elárulta nekünk.

A DICE most egy összevont akció keretében a Premium Pass mellé odaadja a Deluxe Edition teljes tartalmát is. A szezonbérlet mellé így bezsákolhatjuk a Red Baron, Lawrence of Arabia, Hellfighter csomagokkal járó fegyvereket és skineket, valamint az ezzel járó 5 battlepack is a markunkat üti. A lehetőség nem él örökké, március 15-ig csaphatunk le az ajánlatra – és nem valóságtól elrugaszkodott elképzelés, hogy ez a dátum takarhatja a They Shall Not Pass DLC érkezését is.