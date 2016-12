"Tizenkilenc évvel ezelőtt, 1997. szeptemberében kiadtuk a gyanútlan embereknek a Postalt, ami egy csapásra megragadta a játékosok, a politikusok, szülők figyelmét az egész országban. Azonnali siker lett, és azóta is támogattuk és frissítettük a játékunkat. De most eljött az ideje annak, hogy átadjuk a Postalt a játékosoknak azzal, hogy nyilvánosan elérhetővé tesszük a forráskódot. Gondoljatok erre úgy, mint egy megkésett karácsonyi ajándékra." -- olvasható a fejlesztők hivatalos blogposztjában. "Ez egy hosszú és rázós út volt. A Postal a gyermekünk, de a jövőjét készek vagyunk a játékosok kezébe helyezni. Ezt nagyon sokan kérték már tőlünk, és mi is évek óta ígérjük. Most eljött az ideje ennek, a Postal elérhetővé vált a Bitbucket-on, a GPL2 license alatt."

A Postalt ezáltal szabadon lehet alakítani, módosítani, frissíteni, bármit meg lehet tenni vele, amit a játékosok meg tudnak csinálni. Te fogsz vele tenni egy próbát?