A Digital Foundry a közösség kérésére vett górcső alá olyan játékokat a PS4 Pro Boost módját használva, mint a Bloodborne, a The Witcher 3: Wild Hunt, a Dark Souls 3, az Evil Within és a Batman: Arkham Knight. Eme játékok még a Boost mód nélküli PS4 Prón is képesek voltak ledobni az fps számukat, nemhogy a sima PS4-esen.