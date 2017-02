Egy ideje nem hallottunk a Psychonauts 2-ről, és arról, hogy hol tart a Double Fine a munkálatokkal. Most azonban érkezett infó, rögtön kettő is. A program kiadóra talált, Schafer bácsi kapott egy rakás pénzt, és kiderült a játék megjelenési dátuma. No nem hónapra, napra pontosan, de azt legalább tudni lehet, hogy 2018-ban érkezik Raz kalandjainak folytatása.