Holnap a For Honor mellett a Sniper Elite 4 is megjelenik, így lesz mivel elütni a Valentin-napot, már ha az ember gyermekének éppen nincs jobb dolga. Az első értékelések meg is érkeztek, és a legtöbb kritika egyetért abban, hogy a második világháborús program – amelyben még Hitlerre is vadászhatunk – igen kellemesen sikerült darab lett.