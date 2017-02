A Titanfall 2 nem hozta a számokat, gyengén rajzolt és később a digitális eladások is gyengén teljesítettek. Andrew Wilson összefoglalója alapján azóta sem hozta azokat a bevételi adatokat, amiket az EA elvárt tőle. Persze aki beteszi a játékát egy Battlefield és egy Call of Duty közé, az azért ne csodálkozzon – mondjuk, úgy tűnik, nem is teszik.