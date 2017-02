A 2014 óta fejlesztés alatt álló Armored Warfare az Obsidian és a My.Com válasza volt a World of Tanksra, de az a helyzet, hogy a játék hamar elhasalt, pedig csak Early Accessig jutott (a mai napig abban van), és most a kiadó az RPG-k lassan koronázatlan királyává váló fejlesztőcsapat nélkül kénytelen folytatni a játék menedzselését. Merthogy a My.Com és az Obsidian útjai szétváltak, az Armored Warfare pedig átkerült a kiadó egyik házon belüli csapatához.

Hivatalosan ez semmin sem fog változtatni. A My.Com közleménye szerint minden elkészül, amit korábban bejelentettek. Sőt Yuri Maslikov igazgató elmondta, hogy nagyra értékelik az Obsidian eddigi munkáját, és a fejlesztőcsapat is azt közölte, hogy hálásak az Armored Warfare-ral eltöltött időért, valamint örömmel dolgoztak együtt a My.Commal. Bár ez a játék kikerült a kezük közül, van bőven tennivalójuk, hiszen javában dolgoznak a Pillars of Eternity 2: Deadfire-ön, a Tyranny-n, a Pathfinder: Adventuresön és egy eddig be nem jelentett projekten.